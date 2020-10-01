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Москвичей предупредили об октябрьском снегопаде

11:35
  • четверг
  • 01 октября 2020

Синоптики не видят в этом ничего необычного

Москвичи могут увидеть первый снег уже в конце октября. Метеорологи утверждают, что это обычное явление для столичного региона.
На Урале выпал первый снег

"Октябрь месяц в Москве ожидается по фону температуры близким к климатической норме. А по климату - именно в последних числах октября у нас уже устанавливается временный снежный покров, который спустя время растает и установится через месяц-полтора", - цитирует РИА Новости главного специалиста столичного "Метеобюро" Татьяну Позднякову.

По словам синоптика, ничего экстраординарного в этом нет. Снег в конце октября для московского региона не является исключением.

Ранее Гидрометцентр опубликовал прогноз на месяц. По расчетам специалистов, октябрь по всей России будет на один-два градуса теплее нормы.

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