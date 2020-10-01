Михалкова спародировала Машу Распутину во время завивки волос

Она обожает подурачиться на камеру

Актриса и телеведущая Юлия Михалкова опубликовала в Instagram видео, где она пародирует певицу Машу Распутину.

Ролик начинается с того, что Михалкова стоит у зеркала и завивает волосы. Звезда ярко накрашена, на ней плотно сидит экстравагантное платье, оголяющее плечи.

Подруга артистки говорит, что в таком образе она похожа на Машу Распутину. Сразу после этого Михалкова начинает исполнять песню "Отпустите меня в Гималаи", пытаясь воспроизвести голос Распутиной. Вместо микрофона юмористка использует плойку для завивки волос.

"Вы спрашиваете, будет ли у меня сольная карьера. Отвечаю", - подписала видео Михалкова.

Напомним, что в октябре прошлого года Юлия Михалкова ушла из шоу "Уральские пельмени". Актриса переехала из Екатеринбурга в Москву, где приняла участие в нескольких проектах на ТВ.

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