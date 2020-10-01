Михалкова спародировала Машу Распутину во время завивки волос

Она обожает подурачиться на камеру
Актриса и телеведущая Юлия Михалкова опубликовала в Instagram видео, где она пародирует певицу Машу Распутину.
Ролик начинается с того, что Михалкова стоит у зеркала и завивает волосы. Звезда ярко накрашена, на ней плотно сидит экстравагантное платье, оголяющее плечи.
Подруга артистки говорит, что в таком образе она похожа на Машу Распутину. Сразу после этого Михалкова начинает исполнять песню "Отпустите меня в Гималаи", пытаясь воспроизвести голос Распутиной. Вместо микрофона юмористка использует плойку для завивки волос.
"Вы спрашиваете, будет ли у меня сольная карьера. Отвечаю", - подписала видео Михалкова.
Напомним, что в октябре прошлого года Юлия Михалкова ушла из шоу "Уральские пельмени". Актриса переехала из Екатеринбурга в Москву, где приняла участие в нескольких проектах на ТВ.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"