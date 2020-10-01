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Раскрыты детали разговора Меркель с Навальным

12:02
  • четверг
  • 01 октября 2020

Канцлер Германии знает об "отравлении" больше самого блогера

Канцлер Германии знает детали инцидента с Алексеем Навальным лучше самого российского блогера. Кроме того, Ангела Меркель отлично осведомлена о происходящем в России, заявил бывший пациент берлинской клиники Charite в интервью немецким СМИ.
Навальный подтвердил информацию о тайном визите Меркель

"Некоторые детали она знает лучше меня. Она действительно глубоко понимает, что происходит в России. И когда с ней разговариваешь, понимаешь, почему она так долго находится на вершине власти в Германии. Я поблагодарил ее за преданность делу, и она сказала: "Я выполняла только то, что было моим долгом"", - рассказал Навальный еженедельнику Spiegel о визите канцлера к нему в больницу.

По словам блогера, это была частная встреча в семейном кругу – присутствовали его жена Юлия и сын Захар. Навальный утверждает, что во время беседы не обсуждалось ничего секретного или сенсационного – визит Меркель был просто жестом.

Алексей Навальный был госпитализирован в Омске 20 августа, ему стало плохо в самолете. Российские врачи определили у блогера нарушение обмена веществ. Ядов в анализах пациента не обнаружено. Позже его перевезли в Германию, там медики заявили, что оппозиционера, якобы, отравили боевым веществом "Новичок". Сотрудничать с Москвой в расследовании власти Германии отказываются.

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