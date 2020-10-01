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Собчак дала повод для слухов о беременности

12:27
  • четверг
  • 01 октября 2020

Телеведущая часто становится объектом внимания общественности

Ксению Собчак опять заподозрили в "интересном положении". В этот раз слухи о беременности спровоцировала сама телеведущая – на гала-ужин, посвященный премии GQ "Человек года", она пришла в свободном черном платье, скрывающем очертания живота.

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Собчак и ее второй супруг Константин Богомолов поженились год назад, и с тех пор общественность периодически ожидает услышать от Собчак новости о скором пополнении в семействе. Не исключением оказался и этот случай. На прямой вопрос о беременности Собчак ответила: "Не надейтесь!", вызвав таким комментарием смех мужа, передает Teleprogramma.pro.

У Ксении Собчак есть трехлетний сын Платон, которого телеведущая родила от первого мужа Максима Виторгана. Пара рассталась в прошлом году, после чего Собчак вновь вышла замуж, ее избранником стал режиссер Константин Богомолов.

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