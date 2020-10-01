Выяснилась неожиданная опасность употребления кофе по утрам

От некоторых привычек лучше отказаться

Ученые из Университета Бата в Великобритании установили, что употребление кофе натощак увеличивает сахар в крови на 50%.

Исследователи провели эксперимент, участники которого разделились на две группы. Одни по утрам выпивали сладкий напиток, который по калорийности не уступал обычному завтраку. Другим давали сначала черный кофе, а через 30 минут - сахаросодержащий напиток.

Как пишет British Journal of Nutrition, у подопытных из второй группы возникли скачки уровня глюкозы. Ученые предположили, что длительное употребление кофе на пустой желудок может нарушить контроль за уровнем сахара в крови и привести к диабету второго типа.

Авторы исследования не призывают полностью отказаться от кофе по утрам. Они лишь рекомендуют пить его после плотного завтрака.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"