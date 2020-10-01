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Выяснилась неожиданная опасность употребления кофе по утрам

12:30
  • четверг
  • 01 октября 2020

От некоторых привычек лучше отказаться

Ученые из Университета Бата в Великобритании установили, что употребление кофе натощак увеличивает сахар в крови на 50%.
Как проверить качество растворимого кофе

Исследователи провели эксперимент, участники которого разделились на две группы. Одни по утрам выпивали сладкий напиток, который по калорийности не уступал обычному завтраку. Другим давали сначала черный кофе, а через 30 минут - сахаросодержащий напиток.  

Как пишет British Journal of Nutrition, у подопытных из второй группы возникли скачки уровня глюкозы. Ученые предположили, что длительное употребление кофе на пустой желудок может нарушить контроль за уровнем сахара в крови и привести к диабету второго типа. 

Авторы исследования не призывают полностью отказаться от кофе по утрам. Они лишь рекомендуют пить его после плотного завтрака. 

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