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Московский цирк решил отправить зрителей без масок на галерку

12:33
  • четверг
  • 01 октября 2020

За несоблюдение требований Роспотребнадзора учреждения могут закрыть

Зрителей в Большом Московском цирке за нарушение масочного режима решено пересаживать на галерку. В цирке намерены тщательно следить за выполнением требований Роспотребнадзора.
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"Лицам, нарушающим масочный режим, мы предложим пересесть на более удаленные места, то есть будем тщательно за этим следить", - заявили в пресс-службе.

В цирке рассказали, что им "спущен" из департамента культуры Москвы текст, который они будут озвучивать в фойе. Это обращение к зрителям с просьбой соблюдать дистанцию и не снимать маски во время представления и антракта, передает РИА Новости.

В столичном управлении Роспотребнадзора ранее сообщили о зафиксированных нарушениях режима в некоторых учреждениях культуры. В ведомстве подчеркнули, что несоблюдение режима грозит театрам закрытием.

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