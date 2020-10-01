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В Крыму глава Минтранса ушел в отставку

12:30
  • четверг
  • 01 октября 2020

Причины назвал Сергей Аксенов

Министр транспорта Крыма Сергей Карпов покинул свой пост после двух лет службы. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов.
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"Я сегодня согласовал и подписал заявление об увольнении министра транспорта Республики Крым Карпова Сергея Васильевича", - заявил глава полуострова.

Аксенов подчеркнул, что на территории республики Крым нарушаются регламенты ремонта дорог, а подведомственные Минтрансу организации не могут "должным образом" организовать работу подрядчиков.

Глава региона заверил, что преемник Карпова будет назначен в течение недели, передает Интерфакс.

Карпов стал седьмым министром транспорта Крыма, начиная с 2014 года - когда полуостров вошел в состав России.

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