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Эльмана Пашаева облили нечистотами в центре Москвы

12:54
  • четверг
  • 01 октября 2020

Неизвестные облили адвоката фекалиями

Бывший адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев подвергся нападению в центре Москвы. Неизвестные напали на юриста возле здания телеканала "360" на Зубовском бульваре, куда он приехал на интервью. Пашаева облили фекалиями.

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"Сегодня в 10:45 при входе на телеканал "360" с присутствием журналиста телеканала "360" на меня было совершено покушение с криком, что за вчерашнее мое высказывание", - рассказал о случившемся адвокат.

Отмечается, что при попытке скрыться один из нападавших потерял документы. Пашаев призвал злоумышленника добровольно с ним связаться и рассказать о заказчике нападения.

На месте случившегося работает полиция, передает РИА Новости.

Скандальную известность Эльман Пашаев получил после того, как согласился защищать попавшего в ДТП актера Михаила Ефремова. На протяжении всего судебного процесса адвокат делал противоречивые заявления, чем вызывал общественный негатив. После того, как Ефремова приговорили к тюремному заключению, многие поклонники артиста обвинили Пашаева в злоключениях их кумира.

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