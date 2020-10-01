Григорий Лепс лишился бизнеса из-за пандемии

Продавать пироги у него не получилось

Певец и бизнесмен Григорий Лепс закрыл свою кулинарную лавку "Пироги" в центре Москвы.

Как пишет "СтарХит", до пандемии заведение не приносило Лепсу ожидаемого дохода, а в последнее время и вовсе стало убыточным. "Как минимум аренда помещения на Пятницкой, хоть и довольно небольшого, - вопрос затратный", - пишут журналисты.

Григорий Лепс открыл лавку в прошлом году. Там продавали недорогие хлебобулочные изделия. На открытие заведения пришли Филипп Киркоров, Александр Панайотов и другие звезды.

Лепс не первый год занимается бизнесом. Он владеет баром, рюмочной, рестораном, а также выпускает свою линию очков и продает фермерские продукты.

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