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В МЧС предложили закрывать школы и больницы за повторные нарушения пожарной безопасности

12:53
  • четверг
  • 01 октября 2020

В ведомстве объяснили детали инициативы

В МЧС предложили закрывать больницы, торговые центры, детские сады и школы в случае повторных нарушений пожарной безопасности. Об этом рассказал директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Ринат Еникеев.
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"Мы планируем обеспечить право инспектора и суда, районного суда, не мировых судей, а районного суда. По представлению инспектора районный суд должен иметь право назначить приостановление деятельности объекта, только который относится к категории чрезвычайно высокой, высокой и значительной категории риска", - отметил представитель ведомства.

Он подчеркнул, что речь идет об учреждениях, чья вместимость превышает 1,5 тысячи человек и которые повторно нарушают требования пожарной безопасности.

Еникеев добавил, что в настоящее время можно приостановить действие объекта лишь в том случае, если предписание не исполнено в третий раз, передает ТАСС.

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