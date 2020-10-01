Российские богачи потеряли с начала года 26 миллиардов долларов

В мировом списке миллиардеров – 24 россиянина

Богатейшие россияне потеряли с начала 2020 года 26 миллиардов долларов. К такому выводу пришли эксперты на основании данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI). Индекс рассчитывается на основе стоимости акций компаний, в которых миллиардеры владеют долями.

Рейтинг BBI включает в себя 500 богатейших людей мира, среди них сейчас 24 россиянина. Самым состоятельным из них остается один из основных владельцев "Норникеля" Владимир Потанин. Его состояние с начала года уменьшилось на 2,95 миллиарда долларов - до 25,1 миллиарда.

На втором месте в рейтинге - основной бенефициар НЛМК Владимир Лисин. Его потери составили 1,17 миллиарда долларов, состояние уменьшилось до 20,2 миллиарда. На третьей строчке - совладелец "Новатэка" Леонид Михельсон, потерявший за январь-сентябрь 5,25 миллиарда долларов – у него осталось 19,3 миллиарда.

Самые большие потери – у совладельца "Лукойла" Вагита Алекперова. Его состояние сократилось на 7,2 миллиарда долларов, подсчитало РИА Новости. Четвертое и пятое места в рейтинге заняли Алексей Мордашов и Алишер Усманов, на шестую с седьмой строчки поднялся Роман Абрамович, а его место занял Андрей Мельниченко.

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