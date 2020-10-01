Депутат МГД Ольга Шарапова: За рубежом высоко оценивают работу московского Центра телемедицины

Там такого нет

Центр телемедицины позволяет эффективно отслеживать амбулаторных пациентов. Об этом сообщила депутат Мосгордумы, главный врач ГКБ имени Виноградова Ольга Шарапова.

Она напомнила, что специалисты центра начали работать с самого начала пандемии. Их задача – понять, может ли пациент и дальше лечиться на дому или ему требуется госпитализация. Сейчас у специалистов центра появилась еще одна задача – контролировать состояние москвичей, которые сделали прививку от коронавируса в рамках пострегистрационных исследований. Работу центра телемедицины высоко оценили иностранные эксперты.

"В конце сентября Москву посетил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге, который назвал московский Центр телемедицины солидным достижением - в Европе ничего подобного пока не существует", - рассказала Шарапова.

Центр телемедицины функционирует круглосуточно. Для общения с пациентами врачи используют аудио- и видеосвязь. У специалистов есть доступ к электронным медкартам москвичей и данным из системы ЕМИАС.

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