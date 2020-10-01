ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Депутат МГД Ольга Шарапова: За рубежом высоко оценивают работу московского Центра телемедицины

13:12
  • четверг
  • 01 октября 2020

Там такого нет

Центр телемедицины позволяет эффективно отслеживать амбулаторных пациентов. Об этом сообщила депутат Мосгордумы, главный врач ГКБ имени Виноградова Ольга Шарапова.  

Она напомнила, что специалисты центра начали работать с самого начала пандемии. Их задача – понять, может ли пациент и дальше лечиться на дому или ему требуется госпитализация. Сейчас у специалистов центра появилась еще одна задача – контролировать состояние москвичей, которые сделали прививку от коронавируса в рамках пострегистрационных исследований. Работу центра телемедицины высоко оценили иностранные эксперты.

"В конце сентября Москву посетил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге, который назвал московский Центр телемедицины солидным достижением - в Европе ничего подобного пока не существует", - рассказала Шарапова.

Центр телемедицины функционирует круглосуточно. Для общения с пациентами врачи используют аудио- и видеосвязь. У специалистов есть доступ к электронным медкартам москвичей и данным из системы ЕМИАС.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Центр телемедицины
Центр телемедицины
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.