Депутат Мосгордумы Евгений Герасимов рассказал о Театре кошек Юрия Куклачева

Депутат сам является поклонником пушистых актеров

Депутат Мосгордумы, председатель комиссии по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов рассказал, как Театр кошек Юрия Куклачева перенес период ограничений из-за пандемии COVID-19.

Герасимов пообщался с Куклачевым и узнал, что на карантине у сотрудников театра было много времени для постановки и репетиции спектаклей. Знаменитый дрессировщик сказал, что в новом сезоне зрители увидят популярный номер с кошками, бегущими по облакам.

Театр кошек возобновил работу 1 августа, едва получив разрешение на проведение спектаклей. В заведении строго соблюдается масочно-перчаточный режим, зал заполняется на 50%, зрители сидят в шахматном порядке. Впрочем, театр Куклачева такой маневренный, что там допустима любая рассадка зрителей.

"В театре очень много животных, которые старше двадцати лет, они прекрасно себя чувствуют и всегда рады зрителям. Кошки не являются переносчиками коронавируса и не заражают людей, поэтому в театре за все время пандемии не заболел ни один сотрудник", - цитирует Куклачева aif.ru.

Евгений Герасимов пожелал театру Куклачева успехов и новых постановок. Он признался, что сам является поклонником пушистых артистов.

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