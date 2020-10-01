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Российские призывники получат прививки от гриппа

13:35
  • четверг
  • 01 октября 2020

Военные учли опыт весеннего призыва

Молодые люди, которых призовут на срочную службу этой осенью, получат прививки. Это связано с продолжающейся пандемией коронавируса и сезонным распространением острых респираторных заболеваний. Осенний призыв будет проведен со всеми профилактическими мерами, которые хорошо зарекомендовали себя еще весной, заявил начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооруженных сил России генерал-полковник Евгений Бурдинский.

"Опыт, который мы прошли во время весеннего призыва, мы совершенствуем. Сейчас призыв будет проводиться не только с учетом того, что продолжается пандемия, у нас сейчас будут острые респираторные заболевания. Поэтому, когда молодые люди придут к нам в войска, им будут сделаны прививки", - заявил генерал в эфире телеканала "Россия-24".

Осенний призыв начался 1 октября во всех субъектах Российской Федерации. В войска планируется направить 128 тысяч человек. Призывники проходят барьерный контроль, затем, не контактируя с сотрудниками военных комиссариатов, сдают экспресс-тест на наличие коронавирусной инфекции. Лишь после получения отрицательного результата они направляются на медицинский осмотр.

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