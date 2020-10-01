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Депутат Мосгордумы Мельникова: Москва будет продолжать развитие цифровых решений в социальной сфере

14:04
  • четверг
  • 01 октября 2020

Столица продолжит внедрение сетевых сервисов для развития социальных инициатив

Столичные специалисты и дальше намерены развивать сетевые сервисы для работы соцпроектов, заявила депутат Московской городской думы Ольга Мельникова.

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"Столица будет продолжать внедрение сетевых сервисов для развития социальных инициатив. Призерами конкурса стали три проекта: портал "Я дома", "#Несломленные" и "Спортивные выходные". Агрегатор "Я дома", который собрал всю информацию по вопросам, связанным с пандемией, был запущен в марте, в особо сложный для нашего города период. Здесь можно найти и телефоны организаций, горячих линий, и сведения для работодателей, и обратиться за помощью к волонтерам либо самому предложить свою помощь. Люди видят - и им помогают, и они в силах помочь. Это говорит о том, что баланс в нашем обществе есть, неравнодушные люди всегда рядом", - отметила парламентарий.

Что касается проекта "#Несломленные", то он рассказывает о людях с ограниченными возможностями здоровья, которые, несмотря на препятствия, продолжают вести активную жизнь. Третий проект-победитель – "Спортивные выходные" - помогает москвичам вести здоровый образ жизни и заниматься спортом.

Мельникова уверена, что проекты городских департаментов в первую очередь выступают как удобные сервисы, которые помогают жителям столицы легче перенести пандемию.

"Тревога, стресс, беспокойство - это то, что вредит и здоровому человеку, и заболевшему. Они возникают в отсутствие информации, в непонимании, что делать. Сейчас, когда снова начало расти число заболевших, на таких порталах любой человек может найти необходимую информацию, понятные инструкции, как поступить, увидеть примеры преодоления проблем со здоровьем. Это дает людям уверенность, что с болезнью мы справимся, поэтому такие проекты нужно продолжать", - резюмировала депутат.

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