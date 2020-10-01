Собянин назвал очень опасной динамику коронавируса в Москве

Количество заболевших растет

В День старшего поколения Сергей Собянин посетил колл-центр Комплекса социального развития столицы. В связи с ростом заболеваемости коронавирусом там вновь заработала горячая линия, обратившись на которую москвичи могут получить необходимую помощь.

Людям старше 65-ти сейчас рекомендовано оставаться дома. А чтобы время проходило насыщенно и интересно, Сергей Собянин пригласил жителей столицы присоединиться к онлайн-занятиям кружков "Московского долголетия". С этим предложением мэр обратился в ходе видео-конференции с участниками программы.

"Берегите себя. И обращаюсь к вашим близким, родным, чтобы вам оказывали всемирную поддержку в этот период времени. И хотел с вами поговорить по поводу наших новых форматов работы "Московского долголетия". В офлайн-режиме мы, к сожалению, много программ свернули в силу понятных причин, но зато многие сервисы начали открывать в онлайн-режиме. Я знаю, что они тоже начали пользоваться популярностью среди москвичей", - заявил Сергей Собянин.

Сегодня же мэр Москвы подписал указ о том, что с 5 октября столичные работодатели обязаны перевести на удаленную работу не менее 30% сотрудников. Требование не распространяется на медицинские, оборонные и некоторые другие предприятия. Из дома должны работать и люди старше 65 лет и имеющие хронические заболевания. Исключение сделают только для тех, чье присутствие на работе является критически важным для организации.

По словам мэра, заболеваемость коронавирусом продолжает расти – более 2000 человек ежедневно. Пошла вверх и динамика госпитализаций – более 5 тысяч в неделю. Собянин назвал ситуацию "очень опасной".

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