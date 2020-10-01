ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

На развитие здравоохранения в России выделят полтриллиона рублей

15:11
  • четверг
  • 01 октября 2020

На эти деньги модернизируют больницы в малых городах и селах

В ближайшие 5 лет правительство выделит порядка 500 миллиардов рублей на развитие первичного звена здравоохранения. Об этом сообщил Михаил Мишустин на заседании кабинета министров. В федеральном бюджете уже предусмотрено 90 миллиардов на следующий год. Средства пойдут на строительство, ремонт и переоснащение поликлиник и больниц в малых городах и в сельской местности, передает "ТВ Центр".

Кроме того, планируется приобретение автотранспорта для фельдшеров и амбулаторий. Это позволит медперсоналу быстрее добираться до пациентов, живущих в отдалённых районах. Сегодня было принято ещё одно важное решение: мораторий на возбуждение дел о банкротстве будет продлён до начала января.

"Право на мораторий получат организации и индивидуальные предприниматели, включённые в перечень наиболее пострадавших отраслей. Кроме того, такие организации в период действия моратория смогут воспользоваться судебной рассрочкой и тем самым изменить сроки выполнения своих обязательств. Они получат больше времени на то, чтобы разобраться с долгами без потери имущества и прекращения деятельности, а значит, восстановить свой бизнес", - сказал Мишустин.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Хирурги проводят операцию
Хирурги проводят операцию
Врачи в больнице
Врачи в больнице
Врачи в больнице
Врачи в больнице
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.