На развитие здравоохранения в России выделят полтриллиона рублей

На эти деньги модернизируют больницы в малых городах и селах

В ближайшие 5 лет правительство выделит порядка 500 миллиардов рублей на развитие первичного звена здравоохранения. Об этом сообщил Михаил Мишустин на заседании кабинета министров. В федеральном бюджете уже предусмотрено 90 миллиардов на следующий год. Средства пойдут на строительство, ремонт и переоснащение поликлиник и больниц в малых городах и в сельской местности, передает "ТВ Центр".

Кроме того, планируется приобретение автотранспорта для фельдшеров и амбулаторий. Это позволит медперсоналу быстрее добираться до пациентов, живущих в отдалённых районах. Сегодня было принято ещё одно важное решение: мораторий на возбуждение дел о банкротстве будет продлён до начала января.

"Право на мораторий получат организации и индивидуальные предприниматели, включённые в перечень наиболее пострадавших отраслей. Кроме того, такие организации в период действия моратория смогут воспользоваться судебной рассрочкой и тем самым изменить сроки выполнения своих обязательств. Они получат больше времени на то, чтобы разобраться с долгами без потери имущества и прекращения деятельности, а значит, восстановить свой бизнес", - сказал Мишустин.

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