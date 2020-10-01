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Кремль получил данные о работе ЦРУ с Навальным

13:53
  • четверг
  • 01 октября 2020

Высказывания блогера в адрес президента России неприемлемы

Западные спецслужбы работают с российским блогером Алексеем Навальным. Как заявил пресс-секретарь президента России, у Кремля есть такая информация. Дмитрий Песков подчеркнул, что даже может назвать конкретную службу.
Раскрыты детали разговора Меркель с Навальным

"Действительно, есть такая информация, я даже могу сказать конкретно - с ним работают специалисты Центрального разведывательного управления Соединенных Штатов Америки в эти дни", - подтвердил Песков журналистам полученные ранее сообщения. Представитель Кремля еще раз уточнил - не пациент работает с западными спецслужбами, а западные спецслужбы работают с ним.

Прокомментировал Песков и высказывания Навального, который в интервью немецким СМИ назвал Владимира Путина причастным к его "отравлению". Представитель Кремля подчеркнул, что подобные обвинения в адрес президента России являются абсолютно безосновательными и недопустимыми.

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