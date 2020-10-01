"Ты страшная": отец Фриске рассказал, как Шепелев оскорблял певицу

Это было во время болезни звезды

Владимир Фриске, отец певицы Жанны Фриске, сообщил, что телеведущий Дмитрий Шепелев оскорблял его дочь, когда та боролась с раком.

На днях телеведущая Лера Кудрявцева заявила, что Шепелев и Фриске только казались идеальной парой. По ее словам, гражданский муж проявил "пугающее хладнокровие" во время ее болезни. "Там долгая история, как он над Жанкой издевался. Я его ненавижу после этого", - объявила Кудрявцева.

Ее слова подтвердил Владимир Фриске. "Когда Жанна болела, Шепелев оскорблял ее разными словами. Говорил ей: "Ты страшная, никому не будешь нужна!" - цитирует его Sobesednik.ru.

По словам Фриске, Шепелев перестал заходить в палату к Жанне, когда узнал от врачей, что она навсегда потеряла свою красоту. Он приезжал к возлюбленной только для того, чтобы пообщаться с их сыном Платоном.

"Если моя дочь у него что-то просила, он это делал, но с большой неохотой и сарказмом. <...> Оказывается, он ее оскорблял еще в Америке и в Риге, куда он с ней ездил", - рассказал Владимир Фриске.

О поведении Шепелева знали друзья Фриске и ее мама. От отца это скрывали, чтобы избежать конфликта. "Так как понимали: если я узнаю, могу с Шепелевым что-то сделать прямо на месте! До конца своей жизни его не прощу!" - заявил Владимир Фриске.

Напомним, что Жанна Фриске умерла от рака в 2015 году. Шепелев воспитывает их сына. Шоумен запрещает родителям звезды общаться с мальчиком.

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