Укравших на Валдае подаренную Путиным икону поймали

В ближайшее время её вернут в обитель

На Валдае задержали похитителей древней иконы Божией Матери, которая была подарена Владимиром Путиным Иверскому монастырю. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Святыню нашли в гараже одного из злоумышленников. В ближайшее время её вернут в обитель. Спецоперация проводилась совместно сотрудниками ФСБ и МВД. В ходе обысков обнаружили и часть украденных из монастыря золотых изделий.

По данным правоохранителей, месяц назад мужчины ночью подплыли к острову на лодке и, сделав подкоп под воротами, проникли на территорию древней обители. Возбуждены уголовные дела.



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