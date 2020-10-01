Коптевский рынок закрыли из-за нарушений масочного режима

Рынку грозит штраф до 500000 руб

Сегодня покупатели Коптевского рынка не смогли попасть на его территорию. Торговая площадка временно закрыта. Причина – несоблюдение санитарных норм.

Днем на рынке побывали представители Роспотребнадзора. Они выявили массовые нарушения и это не только отсутствие масок и перчаток у продавцов, что в период коронавируса является обязательным. Также на рынке нет дезинфицирующих средств, в павильонах не работают бактерицидные лампы и плохо проводится уборка помещений, в том числе туалетов.

"Осуществлен временный запрет деятельности Коптевского рынка. Виновата администрация Коптевского рынка из-за несоблюдения норм и правил. В дальнейшем будет приостановка деятельности до 90 суток", - сообщила главный специалист-эксперт территориального управления Роспотребнадзора по Москве в САО Нонна Малчук.

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