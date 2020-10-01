Здание ИНИОН восстановили в Москве после пожара

Завершить все работы планируется к концу следующего года

В Москве завершается долгожданная реконструкция ИНИОНа. Пять лет назад институт сгорел практически дотла. Пожар не пощадил ни стены, ни уникальную коллекцию книг. Чудом уцелевшие фолианты пришлось восстанавливать практически по кусочкам. Но специалисты обещают: в обновленном хранилище подобная трагедия больше не повторится.

За штурвалами стеллажей будут сотрудники знаменитой библиотеки ИНИОН - Института научной информации по общественным наукам. Передвижные книжные полки позволят экономить много места, ведь они могут стоять вплотную, а проход на все хранилище нужен всего один. Сейчас в новых подземных пространствах библиотеки собираются и монтируются километры стеллажей, на которые встанут миллионы фолиантов. Те, что уцелели.

"Часть книг заморожены, они пострадали во время тушения от воды, не столько от пожара. И массу решили заморозить, чтобы потихоньку высыхала, и дальше будем применять разные технологии восстановления", - рассказал врио директора ИНИОН РАН Алексей Кузнецов.

Книги пострадали в результате пожара, который произошел зимой пять лет назад. Здание института тушили больше суток - от огня и воды пострадали более пяти миллионов научных изданий. Это редкие, а иногда и единственные экземпляры документов и рукописей, которые собирали в библиотеке с начала прошлого столетия. Не уцелело и само здание: обрушились кровля и стены, а оставшиеся конструкции признали опасными. Их пришлось снести. А теперь узнаваемые фасады ИНИОН появились снова. Здание построили заново по оригинальным чертежам советских архитекторов.

"Снаружи практически ничего не изменилось, внутри изменения очень большие. Во-первых, появился целый лишний этаж", - рассказывает Кузнецов.

За счет изменения высоты потолков вместо трех этажей теперь четыре. Новый этаж используют для научных подразделений и дополнительных книжных фондов. На крыше восстановили знаменитые зенитные фонари, только вместо пластиковых - современные стеклянные. Световых окон - более сотни, а значит, днем в читальных залах будет солнечно.

Концепция последнего этажа тоже изменилась, здесь появятся залы-трансформеры для конференций и музей редкой книги. Ну и, как раньше, будет, где читать.

Требования к пожарной безопасности - самые высокие, повторение ситуации пятилетней давности специалисты исключают.

"Новое здание будет обеспечено всеми современными средствами пожаротушения, обнаружения пожара, хранилища обеспечены газовым пожаротушением и системой сверхраннего определения дыма. Таких глобальных последствий, как были в прошлом, фактически невозможно", - сообщил главный инженер компании-подрядчика Сергей Гвоздев.

Теперь может только гореть золотом всемирно известная аббревиатура на фасаде "ИНИОН РАН". Каменная отделка и ленточные окна - все в духе советского модернизма. А вот бассейна с фонтанами уже не будет. Его назначение было сугубо техническим: он охлаждал мощные советские ЭВМ. Его заменит зона отдыха.

Наталья Тарасова, Мария Леванова, Андрей Булычев, Илья Хуртин. "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"