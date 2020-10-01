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Без приемов и фуршетов: стартует Московский кинофестиваль

15:29
  • четверг
  • 01 октября 2020

Ковид и здесь внес коррективы

Сегодня вечером в столице стартует 42-й Московский международный кинофестиваль. Из-за пандемии на полгода позже, чем планировали. К тому же без столпотворения у красной дорожки и фуршетов, зато оффлайн.

В основном конкурсе - 13 фильмов из России, Румынии, Израиля, Бразилии и других стран. Всего же заявлено около 200 лент.

В этом году пандемия немного подпортила праздник: маски, перчатки, дистанция полтора метра, рассадка через одно кресло. Никаких торжественных приёмов и вечеринок. Базовая площадка фестиваля - кинотеатр "Октябрь". Оценивать конкурсантов будет международное жюри.
 

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Московский кинофестиваль
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