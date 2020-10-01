Депутат Мосгордумы Семенников: Байкерам запретят движение возле Патриарших прудов с 22:00 до 7:00

Это сделано по просьбе местных жителей

Депутат Мосгордумы Александр Семенников сообщил, что Центр организации дорожного движения (ЦОДД) запретил мотоциклистам передвигаться в районе Патриарших прудов с 22:00 до 7:00. Это было сделано по просьбе местных жителей, которые жаловались на шум двигателей мотоциклов по ночам.

По словам депутата, между жителями окрестностей Патриарших прудов и мотоциклистами разгорелся конфликт. В ответ на ограничения проезда несколько мотоциклистов перекрыли улицу Спиридоновка в ночь на 30 сентября.

Семенников сказал, что история с мотоциклистами на Патриарших прудах обусловлена сразу двумя конфликтами, которые имеют давнюю историю.

"Первый из них связан с эволюцией района Малой Бронной: если еще два десятилетия назад это был рядовой жилой район центра Москвы, не имеющий, кроме собственно пруда с катком в зимнее время, особенных мест притяжения горожан, то сейчас это один из самых модных районов ночной жизни города. Здесь расположены известные бары и рестораны, сюда со всей Москвы по вечерам съезжаются и сходятся люди, чтобы отдохнуть после рабочего дня. Понятно, почему эта эволюция района не нравится многим местным жителям", - сказал Александр Семенников агентству "Москва".

Второй аспект проблемы кроется в поведении московских мотоциклистов.

"Многие модели мототехники шумны сами по себе, но их владельцы делают их еще более шумными, дорабатывая выпускные системы или вовсе демонтируя их. Такая операция запрещена техническим регламентом, но байкеры зачастую им пренебрегают. Пользуясь тем, что на Патриарших прудах, как и по всей Москве, мотоциклистам предоставляется бесплатная парковка, байкеры съезжались в этот район по вечерам. Результат - еще большее раздражение жителей", - отметил парламентарий.

Александр Семенников выразил мнение, что жителям Патриарших прудов придется смириться с тем, что их район стал таким многолюдным и шумным. Это неизбежная плата за престиж и за повышение стоимости местной недвижимости. Невозможно превратить район в закрытый коттеджный поселок и закрыть там все увеселительные заведения, сказал депутат.

При этом все москвичи имеют полное право на защиту от неблагоприятного воздействия, включая шумового.

"Это право предоставляет москвичам и городской закон о тишине, и здравый смысл. Именно поэтому просьбы жителей Патриарших об ограничении движения мототехники в ночное время были удовлетворены - густонаселенный жилой район в любом случае неподходящее место для проведения байк-шоу, тем более ежедневных. Мотоциклисты, разумеется, также имеют право на проведение мероприятий и дружеских встреч - вот только для этого следует выбрать такое место, где мотоциклы и сами байкеры не будут мешать жителям спать. Таких районов в Москве достаточно", - заключил Александр Семенников.

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