Журналисты из Франции получили ранения под обстрелом в Карабахе

Один из репортеров в тяжелом состоянии

Журналисты французского издания Le Monde, попавшие под обстрел в городе Мартуни в Нагорном Карабахе, госпитализированы. Один из них в тяжелом состоянии.

"Тяжело ранен журналист Le Monde, его везут в Степанакерт. Второй журналист Le Monde находится в операционной в Мартуни", - сообщил с места события специальный корреспондент РИА ФАН Аббас Джума.

Ранее в МИД Армении сообщили, что около 200 иностранных журналистов, представляющих более 50 иностранных СМИ, аккредитовались для освещения событий в зоне карабахского конфликта. 1 октября несколько представителей СМИ попали под обстрел с азербайджанской стороны. Ранены, кроме французов, оператор телеканала "Армения" и корреспондент армянских интернет-изданий "24News" и "Civinet".

Под Мартуни попал под обстрел и заместитель главного редактора телеканала "Дождь" Дмитрий Еловский. Как сообщили в редакции, Еловский не пострадал, сейчас он находится в бомбоубежище.

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