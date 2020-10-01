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Депутат Мосгордумы Александр Козлов: В Щербинке открылся долгожданный детский сад

14:54
  • четверг
  • 01 октября 2020

Наконец-то

Депутат Мосгордумы Александр Козлов уверен, что благодаря строительству новых детских садов жители Щербинки смогут сэкономить время. Парламентарий отметил, что создание социальной инфраструктуры является одним из важнейших направлений развития новых территорий.
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"До 30% обращений, поступающих в мой адрес, касаются социальной инфраструктуры ТиНАО: школ, детских садов и поликлиник. Конечно, когда застройщик сдает новое жилье, в кварталах должно быть предусмотрено все. Один долгожданный детский сад в Щербинке наконец-то готов. Еще один и школа будут готовы принимать учащихся уже в 2021 году, и родителям не придется возить детей в соседние поселения и тратить время на дорогу", - заявил Козлов.

Депутат добавил, что четырехэтажная школа на ул. 40 лет Октября будет достроена до конца текущего года, сейчас в ней проводят отделочные и фасадные работы.

Также парламентарий рассказал про сад на ул. Спортивная, который рассчитан на 280 ребят. Его построили на месте двух старых детских садов, которые суммарно вмещали не больше 150 малышей. В новом здании смогут разместиться 12 групп детей в возрасте от трех до семи лет. Для каждой группы предусмотрена своя спальня, игровая, отделенная раздвижной перегородкой раздевалка, буфет и туалет. Также в детском саду будут дополнительные помещения для занятий с детьми, медицинский блок, прачечная. Здание приспособлено для детей с ограниченными физическими возможностями. Еще один детский сад построен на ул. Индустриальная, передает АГН "Москва".

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