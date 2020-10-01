Депутат Мосгордумы Александр Козлов: В Щербинке открылся долгожданный детский сад

Наконец-то

Депутат Мосгордумы Александр Козлов уверен, что благодаря строительству новых детских садов жители Щербинки смогут сэкономить время. Парламентарий отметил, что создание социальной инфраструктуры является одним из важнейших направлений развития новых территорий.

"До 30% обращений, поступающих в мой адрес, касаются социальной инфраструктуры ТиНАО: школ, детских садов и поликлиник. Конечно, когда застройщик сдает новое жилье, в кварталах должно быть предусмотрено все. Один долгожданный детский сад в Щербинке наконец-то готов. Еще один и школа будут готовы принимать учащихся уже в 2021 году, и родителям не придется возить детей в соседние поселения и тратить время на дорогу", - заявил Козлов.

Депутат добавил, что четырехэтажная школа на ул. 40 лет Октября будет достроена до конца текущего года, сейчас в ней проводят отделочные и фасадные работы.

Также парламентарий рассказал про сад на ул. Спортивная, который рассчитан на 280 ребят. Его построили на месте двух старых детских садов, которые суммарно вмещали не больше 150 малышей. В новом здании смогут разместиться 12 групп детей в возрасте от трех до семи лет. Для каждой группы предусмотрена своя спальня, игровая, отделенная раздвижной перегородкой раздевалка, буфет и туалет. Также в детском саду будут дополнительные помещения для занятий с детьми, медицинский блок, прачечная. Здание приспособлено для детей с ограниченными физическими возможностями. Еще один детский сад построен на ул. Индустриальная, передает АГН "Москва".

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