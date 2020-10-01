Дания выдала разрешение на эксплуатацию "Северного потока 2"

В документе оговариваются некоторые условия

Компания Nord Stream 2 AG получила разрешение на эксплуатацию трубопровода "Северный поток 2" на континентальном шельфе Дании. Разрешение выдано Датским энергетическим агентством (DEA).

"Датское энергетическое агентство выдало Nord Stream 2 AG разрешение на эксплуатацию трубопровода "Северный поток 2" на континентальном шельфе Дании", - говорится в сообщении DEA.

Отмечается, что условия разрешения на строительство "Северного потока 2" от 30 октября 2019 года остаются в силе – они существенны для фазы эксплуатации, но еще не были выполнены, передает РИА Новости.

Проект "Северный поток-2" находится в завершающей стадии, однако еще не достроен. Против его строительства активно выступают США – Вашингтон вводит санкции в отношении участвующих в проекте компаний.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"