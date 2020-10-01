"Удаленка" в Москве станет обязательной с 5 октября

Это снизит риск распространения коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что не все предприятия перевели своих сотрудников на удаленную работу. В условиях распространения COVID-19 это создает угрозу для граждан, особенно для детей и пожилых людей.

"Ряд предприятий, действительно, последовал нашему призыву. Но, к сожалению, количество поездок в общественном транспорте снизилось недостаточно. Заболеваемость коронавирусом продолжает расти - более 2000 человек ежедневно", - сообщается на сайте мэра.

Собянин призвал предприятия перевести на "удаленку" сотрудников, чье присутствие на рабочем месте не является абсолютно необходимым. В первую очередь это касается людей старше 65 лет и граждан с хроническими заболеваниями.

"С 5 октября 2020 г. требование перевода на удаленную работу становится обязательным", - говорится в сообщении градоначальника. Ожидается, что столичные предприятия отправят на "удаленку" не менее 30% работников.

"Надеюсь, этой меры будет достаточно, чтобы сбить рост заболеваемости, и нам не придется принимать более тяжелых решений. Будьте предельно осторожны. Берегите себя и своих близких", - заключил Сергей Собянин.

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