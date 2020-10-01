В Подмосковье решили не закрывать детсады и секции

В России увеличивается число заболевших COVID-19

Московской области детские сады и учреждения дополнительного образования продолжат работу в привычном режиме, в планы властей региона не входит их закрытие на фоне пандемии коронавируса. Об этом рассказала министр образования региона Ирина Каклюгина, передает РИА Новости.

"Что касается дополнительного образования – кружков и секций, то они как работали раньше, так и будут работать. Все кружки и секции у нас планово продолжают работу, единственное, я хотела бы обратиться к педагогам и детям: соблюдать все меры безопасности по коронавирусу. Детские сады тоже продолжат работу", - заявила она.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин установил для всех столичных школьников каникулы с 5 по 18 октября. На этот же период приостановлена работа государственных детских досуговых организаций. При этом московские детские сады продолжают работу в штатном режиме.

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