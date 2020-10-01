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Собянин заявил о возобновлении работы горячей линии для москвичей 65+

15:12
  • четверг
  • 01 октября 2020

Колл-центр посетил мэр Москвы

Сергей Собянин подписал указ об обязательном переводе, как минимум, 30% сотрудников московских предприятий и организаций на удалённую работу уже с понедельника 5 октября. По словам мэра, количество поездок в общественном транспорте снизилось недостаточно. Заболеваемость коронавирусом продолжает расти и это более 2 тысяч человек ежедневно, отметил Собянин. Он назвал ситуация в городе опасной и подчеркнул, что число пациентов, тяжело переносящих коронавирусную инфекцию, достигло в городе полутора тысяч. 

Учитывая ситуацию, новые занятия в рамках проекта "Московское долголетие" открылись сегодня в режиме онлайн. Принять в них участие горожан старшего поколения сегодня пригласил мэр Сергей Собянин. Глава города посетил колл-центр Комплекса социального развития Москвы, который возобновил свою работу в полном объёме. По телефону горячей линии здесь не только помогут оформить больничный, но и окажут социальную поддержку и даже психологическую помощь.

Мэр по видеосвязи также пообщался с активными участниками "Московского долголетия", поздравил их с Днем пожилого человека и отметил важность таких проектов, особенно в период, когда необходимо оставаться дома.

"Вот за мной огромный колл-центр находится, который обслуживает людей старшего поколения, которые находятся на домашнем режиме, всеми необходимыми услугами. Это и доставка продуктов, лекарств и даже дров на дачи. Но это одно, это услуги, а что вы делаете - это общение, общение друг с другом, это театральное искусство, художественное искусство, люди благодаря вам, тем, кто организует эту работу, позволяет жить полной жизнью и не чувствовать себя в изоляции, это очень важно", - сказал Сергей Собянин.

 

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