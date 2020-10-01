Ефремов письменно раскаялся в смертельном ДТП

Актер заявил, что поддался на давление бывшего адвоката

Михаил Ефремов написал новое письмо, в котором еще раз признал себя виновным в смертельном ДТП на Садовом кольце и принес извинения родственникам погибшего водителя Сергея Захарова. Также актер попросил суд не рассматривать жалобы на приговор, которые подал его бывший адвокат Эльман Пашаев.

"Я, признаю себя виновным, готов возмещать ущерб пострадавшим. Моя позиция в суде была связана с давлением на меня моего защитника Пашаева Э.М., выражающегося в изменении моей позиции полного признания в содеянном и искреннего раскаяния", - заявил актер.

Слова артиста прокомментировал защитник потерпевшей стороны Александр Добровинский. По его словам, интересно было бы узнать, какую позицию навязал Ефремову Пашаев, а что было собственной точкой зрения актера, передает РЕН ТВ.

Вечером 8 июня актер Михаил Ефремов стал участником ДТП на Садовом кольце, в результате аварии водитель второго автомобиля Сергей Захаров умер в больнице спустя несколько часов. В ходе судебного процесса адвокат Ефремова Эльман Пашаев всячески пытался доказать, что артист не сидел за рулем автомобиля, но в результате актер признал себя виновным. Суд приговорил Ефремова к 8 годам в колонии общего режима, штрафу в 800 тысяч рублей и лишению водительских прав на 3 года после освобождения. После оглашения приговора актер отказался от услуг Пашаева. Новый адвокат Ефремова Владимир Васильев обратился в суд с просьбой смягчить приговор. Он заявил, что Пашаев оказывал давление на подзащитного.

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