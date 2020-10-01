Опубликовано совместное заявление глав России, США и Франции по Карабаху

Президенты стран призвали к немедленному прекращению боевых действий

Президенты России, США и Франции (страны – сопредседатели Минской группы ОБСЕ) опубликовали совместное заявление по ситуации в Нагорном Карабахе, где 27 сентября с новой силой возобновились боевые действия между Арменией и Азербайджаном.

Владимир Путин, Дональд Трамп и Эммануэль Макрон осудили эскалацию насилия в Карабахе и призвали стороны конфликта к немедленному прекращению боевых действий.

"Мы скорбим о погибших и выражаем соболезнования семьям убитых и раненых. <…> Мы также призываем руководителей Армении и Азербайджана незамедлительно взять на себя обязательства добросовестно и без выдвижения предварительных условий возобновить переговоры по существу урегулирования при содействии сопредседателей Минской группы ОБСЕ", - говорится в заявлении лидеров, которое опубликовала пресс-служба Кремля.

Конфликт между Арменией и Азербайджаном возобновился 27 сентября. Страны обвинили другу друга в провокациях и эскалации обстановки в Нагорном Карабахе. Кроме того, оба государства объявили мобилизацию и уже провели несколько боевых столкновений.

Совет Безопасности Организации Объединенных Наций (ООН) ранее выступил за незамедлительное прекращение огня в Нагорном Карабахе. В организации призвали Армению и Азербайджан прекратить проведение боевых действий.

Видео: Армения отказалась идти на уступки по Нагорному Карабаху

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"