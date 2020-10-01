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Леонардо Ди Каприо впервые станет отцом

15:36
  • четверг
  • 01 октября 2020

45-летний актер наконец нашел "ту самую девушку"

45-летний голливудский актер Леонардо Ди Каприо готовится стать отцом.

Его 23-летняя подруга Камила Морроне беременна, срок пока что небольшой. Об этом сообщило англоязычное издание Woman’s Day. С актером аргентинская модель встречается уже три года, но со свадьбой не спешит.

Источник таблоида рассказал, что в беременности Морроне нет ничего удивительного – Ди Каприо давно пора задуматься о детях, но он нашел подходящую девушку только сейчас. Леонардо и Камила очень сблизились во время карантина.

Пока звездная пара не дает комментариев относительно возможного пополнения в семье.

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