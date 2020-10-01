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Саакашвили понизили в звании

15:34
  • четверг
  • 01 октября 2020

Причина – высказывания о Нагорном Карабахе

Михаила Саакашвили лишили звания почетного доктора Ереванского государственного университета. Негативную реакцию ученого сообщества Армении вызвали высказывания экс-президента Грузии по поводу конфликта в Нагорном Карабахе.
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"Научный совет Ереванского государственного университета единогласно проголосовал за лишение бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили звания почетного доктора ЕГУ", - написал в Facebook министр образования, науки, культуры и спорта Армении Араик Арутюнян.

Арутюнян пояснил, что решение обусловлено поддержкой, оказываемой Саакашвили Азербайджану – шаги которого направлены "против армянской самобытности, права на жизнь, самоопределение и созидание на своей земле".

Экс-президент Грузии заявил о своей позиции по карабахскому конфликту также в соцсети Facebook. Саакашвили написал, что она основана на принципе территориальной целостности. А Нагорный Карабах он назвал "суверенной территорией Азербайджана".

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