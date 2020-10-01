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Сенатор Инна Святенко: Программа "Мой район" преображает жизнь в каждом округе в лучшую сторону

15:48
  • четверг
  • 01 октября 2020

Город меняется на глазах

Депутат Мосгордумы, член Совета Федерации от Мосгордумы, председатель комитета Совфеда по социальной политике Инна Святенко заявила, что благодаря программе "Мой район" жизнь в каждом округе Москвы изменилась в лучшую сторону. 
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"Я люблю Москву, наблюдаю за нашим городом уже много десятилетий и могу сказать: столица разительно изменилась к лучшему", - сказала Святенко в интервью АиФ.ru

По ее словам, за последние годы столица стала больше и динамичнее. Москва превратилась в развитый мегаполис, который вдохновляет миллионы людей. 

В качестве примера преображения городского пространства Инна Святенко привела Капотню, где удалось значительно улучшить экологическую ситуацию, разгрузить дороги и создать много парковочных мест. 

"В целом хочу сказать, что за последние 2 года район Капотня преобразился невероятно: живописная набережная, обновлённые лавандовые дома, современные детские площадки.... Все это удалось сделать благодаря уникальной программе мэра Москвы Сергея Собянина "Мой район". Да, жителям Капотни пришлось пережить дискомфорт во время реконструкции, но результат порадовал всех. И, как говорится, стройка на время - район навсегда!" - заявила депутат Мосгордумы. 

По ее словам, магистральная идея программы "Мой район" заключается в том, чтобы сделать периферийные районы столицы не хуже центра. 

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