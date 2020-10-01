Муж Бородиной рассказал о своих источниках дохода

Мужчина предпочитает отшучиваться, когда его спрашивают о доходах

Супруг Ксении Бородиной бизнесмен Курбан Омаров рассказал, что со временем научился не обижаться на едкие комментарии недоброжелателей. Мужчину часто обвиняют в том, что его содержит жена.

Омаров признался, что стал с юмором реагировать на нападки хейтеров. Также он отметил, что в соцсетях старается не отвечать на негатив, а комментировать только хорошие отзывы, чтобы у них было больше просмотров.

Мужчина добавил, что не рассказывает о своем бизнесе и доходах, потому что "деньги любят тишину". Он подчеркнул, что зарабатывает достаточно.

"Все, кто говорит, что я альфонс (если они такое говорят), — сами хотят быть такими. А если женщины пишут, значит, они тоже хотят жить за счет Ксюхи, мне кажется. У нас есть семейный бизнес, мы строим многоэтажные дома по России, я являюсь соучредителем, увлекаюсь венчурными инвестициями", - сказал Омаров.

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