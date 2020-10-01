Лавров обвинил ФРГ в проведении курса на сдерживание России

У Москвы и Берлина еще есть шанс все исправить

Германия взяла курс на сдерживание России, об этом заявил глава МИД нашей страны Сергей Лавров.

"Звучат голословные обвинения, ультиматумы, угрозы в наш адрес. Налицо зияющие провалы в памяти некоторых немецких политиков об историческом предназначении наших стран в европейских и мировых делах", - сообщил министр в своем обращении к участникам форума "Вехи германо-советских взаимоотношений".

Тем не менее, у Москвы и Берлина есть шанс преодолеть напряженность в двусторонних отношениях. Многое будет зависеть от "зрелости представителей гражданского общества", отметил Лавров.

В отношениях России и Германии возникла напряженность после инцидента с отравлением оппозиционера Алексея Навального. Политика госпитализировали в Омске 20 августа, после того, как ему стало плохо в самолете. Омские врачи выявили у него нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. Однако позже в берлинской клинике, куда перевезли Навального, заявили, что пациента якобы отравили боевым веществом "Новичок".

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