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Степной пожар в Волгоградской области перекинулся на дома

15:56
  • четверг
  • 01 октября 2020

На помощь прибыл пожарный поезд

Несколько жилых домов горят в Городищенском районе Волгоградской области. Степной пожар подобрался к поселку Микоян, сообщила пресс-служба МЧС по региону. По данным экстренных служб, по состоянию на 15:00 1 октябряна территории Волгоградской области произошло 42 пожара, из них 33 ландшафтных.
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"Горит несколько жилых построек. Информация уточняется", - говорится в релизе управления МЧС.

Как сообщалось, в районе поселка Микоян загорелась сухая растительность. Огонь распространился из-за сильного ветра, порывами до 15-20 м/с. Пламя угрожало СНТ "Родник" Царицынского сельского поселения Городищенского района.

Для помощи спасателям прибыл пожарный поезд. К тушению привлечены 62 человека и 24 единицы техники, передает "Интерфакс".

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