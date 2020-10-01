Макрон направил самолет за раненными в Карабахе журналистами

Пострадавших доставят во Францию

Президент Франции Эммануэль Макрон обещал оказать всю необходимую помощь журналистам, которые пострадали при обстреле в Нагорном Карабахе.

Французский лидер высказал слова поддержки и заявил, что в скором времени за пострадавшими вылетит самолет, который транспортирует их во Францию, передает РИА Новости.

"Санитарный самолет готов к вылету. Мы делаем все, чтобы стабилизировать состояние раненых на месте до их эвакуации", - заявил Макрон на саммите ЕС в Брюсселе.

В четверг стало известно, что при бомбежке в Нагорном Карабахе пострадали несколько журналистов из AFP, Le Monde, 24news.am, Armenia TV и "Дождя". Репортер Le Monde находится в тяжелом состоянии, его оперируют в Степанакерте, заявили в Армянском едином информационном центре.

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