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Макрон направил самолет за раненными в Карабахе журналистами

16:16
  • четверг
  • 01 октября 2020

Пострадавших доставят во Францию

Президент Франции Эммануэль Макрон обещал оказать всю необходимую помощь журналистам, которые пострадали при обстреле в Нагорном Карабахе.

Французский лидер высказал слова поддержки и заявил, что в скором времени за пострадавшими вылетит самолет, который транспортирует их во Францию, передает РИА Новости.

"Санитарный самолет готов к вылету. Мы делаем все, чтобы стабилизировать состояние раненых на месте до их эвакуации", - заявил Макрон на саммите ЕС в Брюсселе.  

В четверг стало известно, что при бомбежке в Нагорном Карабахе пострадали несколько журналистов из AFP, Le Monde, 24news.am, Armenia TV и "Дождя". Репортер Le Monde находится в тяжелом состоянии, его оперируют в Степанакерте, заявили в Армянском едином информационном центре.

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