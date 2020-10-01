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В Нагорном Карабахе заявили о трех сбитых самолетах Азербайджана

18:14
  • четверг
  • 01 октября 2020

В зоне конфликта проходит всеобщая мобилизация

В Нагорном Карабахе власти непризнанной республики сообщили, что силам обороны удалось сбить три азербайджанских самолёта и два вертолёта. Там же, в Карабахе, группа журналистов попала под обстрел со стороны Азербайджана. Ранения получили два корреспондента французского издания, а также репортёр и телеоператор из Армении.

Раненые французские и армянские журналисты находятся вне опасности. Они прооперированы и остаются в больницах, заявили в правительстве Армении. Французские власти за своими гражданами готовы направить самолет. Тем временем, сводки с передовой становятся все тревожнее. Три сбитых боевых самолета, два вертолета и множество уничтоженной сухопутной техники. Министерство обороны Армении рапортует об успехах по всей линии фронта. Азербайджанские военные это опровергают и приводят свою статистику.

"В целом с начала контрнаступления, было убито и ранено более 2300 солдат противника, также уничтожено более 200 артиллерийских орудий и ста единиц бронетехники. Под огнем каждый день гибнут мирные жители. По обе стороны фронта. Мины и снаряды рвутся и в азербайджанских городках Тертер и Физули. Счет жертвам идет на десятки", - заявил пресс-секретарь Минобороны Азербайджана Анар Айвазов.

В четверг утром от осколочных ранений погиб мужчина на автостанции в Карабахе. Еще восемь взрывов прогремели в Степанакерте. Информация о пострадавших уточняется. Те, кто не хочет уезжать, прячутся в подвалах и бомбоубежищах. С собой - немного продуктов и одеяла. В Нагорном Карабахе - всеобщая мобилизация. Ряды добровольческих отрядов готовы пополнить как юноши, так и мужчины в возрасте. На сборные пункты приходят семьями. Жены и дети провожают на фронт мужей и отцов.

Громче артиллерийских залпов звучат политические заявления. Власти непризнанного Нагорного Карабаха обвиняют в разжигании конфликта Турцию. Не раз поступала информация о турецких F-16 в азербайджанском небе. Ранее в Анкаре подчеркивали, что готовы поддержать Баку как за столом переговоров, так и на поле боя.

Подробности смотрите в репортаже Павла Прокопенко.

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