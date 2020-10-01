Какие меры приняли в Москве для защиты людей от коронавируса

В столице и других регионах России усиливают контроль за соблюдением санитарных требований

На фоне роста заболеваемости коронавирусом, ряд регионов расширяет эпидемические меры. В Крыму власти усиливают контроль за соблюдением санитарных требований в общественном транспорте. Режим повышенной готовности продлен на Кубани до 16 октября, а в Ямало-Ненецком округе он будет действовать еще месяц. В Москве с понедельника работодателей обязали перевести часть сотрудников на удаленную работу. Ранее эта мера носила рекомендательный характер.

Чтобы снизить количество пассажиров в метро и автобусах, и тем самым помешать распространению коронавируса, несколько дней назад мэрия Москвы попросила работодателей перевести на удаленку всех сотрудников, чье нахождение на рабочем месте не является абсолютно необходимым. Ряд предприятий, действительно, последовал призыву. Но количество поездок в общественном транспорте снизилось недостаточно, сообщил на своем сайте Сергей Собянин. Заболеваемость коронавирусом в столице продолжает расти – более 2000 человек ежедневно.

"Исходя из складывающейся ситуации, мы принимаем следующее решение. С 5 октября 2020 года требование перевода на удалённую работу становится обязательным. Работодатели, действующие на территории Москвы, должны перевести на удалёнку: не менее 30% работников, всех работников старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями. Исключение из этого правила – только для сотрудников, чьё присутствие на рабочем месте является критически важным для функционирования организации. Надеюсь, этой меры будет достаточно, чтобы сбить рост заболеваемости, и нам не придётся принимать более тяжёлых решений", - говорится в сообщении мэра Москвы Сергея Собянина на его личном сайте.

Требования о переходе на удаленку не распространяются на предприятия обороны и медицинские организации. На базе московских поликлиник и центра телемедицины проходят пострегистрационные клинические исследования вакцины. Добровольцы начали получать второй компонент препарата "Спутник V". Эту прививку ставят через 21 день после первой для усиления иммунного ответа. Екатерина Железнякова работает школьным учителем физкультуры. Первый укол перенесла даже без допускаемых разработчиком возможных побочных реакций - озноба и повышенной температуры.

"Лучше сделать прививку, я так считаю. Я считаю, даже не меня обезопасит, а обезопасит, прежде всего, моих близких, пожилых людей в семье и детей", - заявила Екатерина Железнякова.

Пока не началась массовая вакцинация, и у россиян не выработался коллективный иммунитет, всем следует помнить о масках. В Санкт-Петербурге средства защиты теперь обязательны в общественном транспорте, такси и каршеринге. Большая часть пассажиров прислушалась к рекомендациям.

- Личное мнение человека - носить средства защиты или нет - это на территории квартиры распространяется, пусть он там делает, что хочет. Как только он выходит за пределы дверей своей квартиры - это уже общественное мнение. И он должен выполнять те установки, о которых говорит либо муниципальная, либо федеральная власть. Вот у меня есть уже потери среди родственников. И больные, и умершие. А я не хочу больше терять людей!

Впрочем, находятся и те, для кого ни опасения окружающих, ни распоряжения властей - не аргумент. Не пугают даже штрафы, размер которого в Санкт-Петербурге - 4 тысячи рублей.

Проверки выполнения предписаний Роспотребнадзора сейчас проводят по всей стране. Соблюдение гражданами и предприятиями санитарных правил позволит властям максимально воздержаться от введения жестких ограничительных мер, через которые страна прошла весной.

В торговом центре на видео есть и разметка, и санитайзеры. И охранник, который, вроде как, должен не пускать внутрь посетителей без масок.

- Пускаете без масок? - Cтараюсь не пускать. Но это сложно вообще.

В очереди у касс все в масках, иначе товар не отпустят. А вот в зале за всеми не уследишь.

- Я как бы не верю, что это предохраняет.

Вероятно, уже шмыгающий носом покупатель до последнего верил в свой иммунитет. Игнорирование элементарных мер предосторожности - одна из причин роста случаев COVID-19 в стране. Отчасти высокие цифры объясняются и увеличением объемов тестирования. Проведено более 46 миллионов исследований. В Кузбассе открылась новая специализированная лаборатория, она способна принять до 500 пациентов ежедневно.

В зависимости от эпидемической ситуации каждый регион сам решает, какие меры необходимо принимать. В Подмосковье вслед за российской столицей половина школ уйдет на двухнедельные каникулы 5 октября. На Кубани режим повышенной готовности продлен до 16 октября. В Алтайском крае предприятиям рекомендуют перевести максимальное количество сотрудников на удаленку. А в Севастополе усилили контроль в общественном транспорте, в ближайшие недели волонтеры раздадут там больше 300 тысяч масок.

Виктор Прокушев, Лилия Акиньшина, Филипп Швырев, "ТВ Центр".

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