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Депутат МГД Бускин: Количество вредных выбросов от транспорта в столице сократилось более чем на 60%

16:35
  • четверг
  • 01 октября 2020

Экологическая ситуация в Москве продолжает улучшаться, заявил парламентарий

Депутат Мосгордумы Игорь Бускин, который является членом комиссии МГД по городскому хозяйству и жилищной политике, назвал основным фактором улучшения экологической обстановки в столице транспортную политику московских властей.

Бускин привел данные департамента природопользования и охраны окружающей среды, согласно которым за последние 10 лет количество вредных выбросов от транспорта в московском воздухе сократилось более чем на 60%, передает АГН "Москва".

Парламентарий утверждает, что экологическая ситуация в Москве продолжает улучшаться, несмотря на то, что количество автомобилей в Москве выросло с 5,5 миллиона в 2010 году до 7,7 миллиона в 2019 году.

Бускин отметил, что за последние десять лет столичным властям удалось переориентировать дорожно-транспортную систему на безусловный приоритет пешеходов и общественного транспорта над личными автомобилями.

"Сделано главное - в общественном мнении закреплено положение о неэтичности пользования личным автомобилем для ежедневных поездок в транспортно напряженные районы города без необходимости. Последствия этого - не только выбросы вредных веществ в атмосферу, но и перегрузка дорожной сети, которую гораздо эффективнее можно использовать для передвижения общественного транспорта", - пояснил депутат МГД.

Он подчеркнул, что люди готовы отдать предпочтение общественному транспорту, так как он стал комфортнее, в том числе и для маломобильных граждан. Запуск МЦК и МЦД, ввод интегрированного проездного билета ("Тройка") с учетом пересадок - все это сделало общественный транспорт предпочтительнее личного автомобиля, заявил Бускин.

Улучшению дорожно-транспортной обстановки в городе также способствует обновление парка транспортных средств Москвы, а также запуск каршеринга и велопроката.

Бускин рассказал, что количество такси многократно увеличилось, а агрегаторы удерживают невысокие цены для пассажиров.

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