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В Москве неизвестный зарезал директора приюта для бездомных животных

16:48
  • четверг
  • 01 октября 2020

Мужчина скончался до приезда медиков

В Москве неизвестный в ходе ссоры убил директора приюта для бездомных животных.  

Инцидент произошел на 2-й Вольской улице, пишет telegram-канал "112". Между мужчинами вспыхнула ссора, в ходе которой один из них схватился за нож и ранил обидчика в шею.

Пострадавший скончался на месте до приезда медиков. Злоумышленник успел скрыться с места происшествия, перепрыгнув через забор. Он объявлен в розыск.

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