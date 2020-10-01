В Москве неизвестный зарезал директора приюта для бездомных животных

Мужчина скончался до приезда медиков

В Москве неизвестный в ходе ссоры убил директора приюта для бездомных животных.

Инцидент произошел на 2-й Вольской улице, пишет telegram-канал "112". Между мужчинами вспыхнула ссора, в ходе которой один из них схватился за нож и ранил обидчика в шею.

Пострадавший скончался на месте до приезда медиков. Злоумышленник успел скрыться с места происшествия, перепрыгнув через забор. Он объявлен в розыск.

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