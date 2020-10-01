Школам Подмосковья рекомендовали уйти на недельные каникулы

Они продлятся с 5 по 11 октября
Директорам школ Московской области рекомендовано отправить учеников на каникулы с 5 по 11 октября.
Соответствующий документ пописал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Постановление опубликовано на сайте правительства региона.
"Рекомендовать руководителям образовательных организаций, предоставляющих на территории Московской области начальное общее, основное общее, среднее общее образование, установить с 5 октября 2020 года по 11 октября 2020 года (включительно) каникулы для обучающихся", - говорится в документе.
Ранее власти Москвы отправили столичных школьников на двухнедельные каникулы из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в городе.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"