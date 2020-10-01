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Школам Подмосковья рекомендовали уйти на недельные каникулы

17:35
  • четверг
  • 01 октября 2020

Они продлятся с 5 по 11 октября

Директорам школ Московской области рекомендовано отправить учеников на каникулы с 5 по 11 октября.

Соответствующий документ пописал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Постановление опубликовано на сайте правительства региона.

"Рекомендовать руководителям образовательных организаций, предоставляющих на территории Московской области начальное общее, основное общее, среднее общее образование, установить с 5 октября 2020 года по 11 октября 2020 года (включительно) каникулы для обучающихся", - говорится в документе.

Ранее власти Москвы отправили столичных школьников на двухнедельные каникулы из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в городе.

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