Собянин: в Москве нет второй волны коронавируса

Но рост заболеваний в городе очень большой

Количество заболевших коронавирусом в Москве продолжает расти. Не исключено, что в ближайшее время число инфицированных может составить три тысяч человек в сутки.

Такую статистику привел мэр Москвы Сергей Собянин. Число госпитализируемых за сутки пациентов увеличилось в два раза по сравнению с двумя неделями ранее. Тем не менее второй волны COVID-19 в городе не наблюдается.

"Если брать некий такой консенсус, то второй волны как таковой нет, потому что второй волной обычно называют вторичное заболевание тех, которые уже переболели", - заявил Собянин в интервью каналу "Россия 24".

Московские власти пока не собираются вводить дополнительные ограничения из-за коронавируса, но все будет зависеть от поведения москвичей, добавил мэр.

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