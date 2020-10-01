Организаторы рассказали о форуме "Россия: туризм-2020. Зимний сезон"

Бесплатный онлайн-форум пройдет 10 октября

В России 10 октября пройдет бесплатный всероссийский туристический онлайн-форум "Россия: Туризм - 2020. 3имний сезон".

"Одна из задач объяснить гражданам, что в нашей стране большое количество мест для качественного отпуска на любой вкус и кошелек. Кроме того, форум, это хорошая возможность для предпринимателей показать свои стартапы в области туризма. Ожидается, что на мероприятии будут презентованы самые интересные, необычные и доступные проекты", - говорится в пресс-релизе организаторов, который поступил в редакцию ТВЦ.RU.

Спикерами на форуме выступят федеральные госслужащие, курирующие вопросы туризма и туристической инфраструктуры, руководители профильных ведомств региональных администраций, представители туристических компаний, известные трэвел-блогеры и журналисты.

"Я считаю, что зимний туризм - это одно из самых перспективных направлений, особенно когда речь идет об арктическом туризме. Мы только что подписали Соглашение о сотрудничестве с Правительством Мурманской области. Будем развивать туристические направления в этом регионе. Та красота, которой располагает Русская Арктика, а именно невероятные горы, красивейшие водопады, столь редкий, но вызывающий восхищение животный и растительный мир, всё это должны увидеть как можно больше людей, в том числе и иностранные граждане. Русский Север должен быть доступен, ведь этой красотой нужно делиться. Я надеюсь форум, который мы проведём вместе с корпорацией "Синергия" откроет для всех нас маршруты, которые принесут новые, яркие и незабываемые впечатления", - сообщила руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова.

Трансляция онлайн-форума на платформе Synergy.Online будет доступна на всей территории страны. Для просмотра необходима регистрация или авторизация.

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