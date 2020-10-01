Собянин рассказал, когда в Москву завезут первую крупную партию вакцины

Все, кто уже получил препарат, чувствуют себя хорошо

Первая крупная партия вакцины от коронавируса появится в Москве в ноябре-декабре 2020 года. Об этом в эфире "России-24" заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Я надеюсь, в ноябре-декабре у нас появятся первые крупные партии вакцины от коронавируса, а в конце декабря, в январе - промышленные масштабы, исчисляемые миллионами", - сообщил градоначальник.

На данный момент в рамках дополнительных пострегистрационных исследований привиты порядка шести тысяч москвичей. Среди них – 600 медиков. Все, кто получил вакцину, чувствуют себя хорошо, отметил мэр.

Собянин добавил, что вакцинация является единственным способом победы над пандемией. Чем быстрее население будет привито, тем быстрее удастся справиться с инфекцией.

"Чем быстрее будет произведена вакцина, чем быстрее привьется население, тем быстрее мы закончим с это заразой. Я уверен, что пандемия пройдет через несколько месяцев и человечество продолжит нормально развиваться и жить", - подчеркнул мэр.

Ранее в Москве начался второй этап вакцинации от COVID-19 в рамках исследования препарата "Спутник V". Отечественная вакцина от коронавирусной инфекции состоит из двух компонентов, которые вводятся поочередно. Вторая прививка необходима, чтобы усилить иммунный ответ организма после первой дозы препарата.

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