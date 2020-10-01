Строители Крымского моста попали под санкции

В черный список попали два россиянина и четыре компании

Евросоюз ввел санкции в отношении двух человек и четырех юридических лиц, которые принимали участие в строительстве Крымского моста.

Решение опубликовано в официальном журнале ЕС. Санкции введены за "содействие нелегальной аннексии Крымского полуострова".

"В этой связи Совет ЕС считает необходимым внести четыре компании и двух человек в санкционный список лиц и институтов, за их роль в разработке, строительстве или использовании железнодорожной инфраструктуры между Россией и Крымом", - сообщается в документе (цитата по ТАСС).

В черный список попали Александр Ганов, Леонид Рыженькин, АО "Ленпромтранспроект", АО "Дирекция по строительству железной дороги Беркакит-Томмот-Якутск", ФГУП "Крымская железная дорога" и Крымская первая страховая компания.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после регионального референдума. Явка составила 83,1%, за присоединение к России проголосовали 96,77% граждан. Украина, США и ряд западных стран результаты голосования не признали.

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