На Саакашвили совершено нападение в Киеве

Вооруженному заточкой мужчине удалось сбежать

Вооруженный заточкой мужчина напал на Михаила Саакашвили. Инцидент произошел в киевском ресторане.

Как пишет украинское издание "Страна", неизвестный близко подошел к политику и начал угрожать. Охрана Саакашвили перехватила нападавшего, однако ему удалось скрыться.

"К моменту прибытия правоохранителей он уже скрылся. Мотивация нападения уточняется", - рассказал источник в украинской полиции.

Власти Украины в феврале 2018 года выслали Саакашвили в Польшу, с территории которой он осенью того же года незаконно попал на Украину, прорвав кордоны пограничников и правоохранителей. Пограничная служба Украины запретила Саакашвили въезд в страну до 2021 года.

Новый президент Украины Владимир Зеленский 28 мая 2019 года своим указом вернул Саакашвили украинское гражданство, после чего политик вернулся на Украину.

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