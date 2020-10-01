Лавров и Чавушоглу обсудили эскалацию конфликта в Нагорном Карабахе

В Москве подчеркнули, что участие боевиков недопустимо

Министры иностранных дел России и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу провели телефонный разговор, в котором обсудили Нагорный Карабах.

Стороны пришли к соглашению, что России и Турции следует плотно координировать решения для стабилизации обстановки. Глава российского МИД подчеркнул, что недопустимо вовлечение в карабахский конфликт боевиков незаконных вооруженных формирований из других регионов.

Помимо этого, Лавров и Чавушоглу затронули другие актуальные международные вопросы, а также тему укрепления двусторонних отношений.

Обстановка вокруг Нагорного Карабаха обострилась 27 сентября. В Баку заявили об интенсивном обстреле позиций азербайджанской армии со стороны Армении. В Ереване сообщили о наступлении азербайджанской армии в направлении Нагорного Карабаха и обстреле населенных пунктов непризнанной республики.

Россия и ряд других европейских стран призвали стороны конфликта к сдержанности. Турция, в свою очередь, поддержала Азербайджан и заявила, что окажет любую запрашиваемую им помощь.

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